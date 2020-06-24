БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ДЕПОЗИТ «ПЛЮС К ЛЕТУ»

12:40 24.06.2020 ОАО Белагропромбанк с 24 июня 2020 года предлагает новый депозит из линейки «Сплошные плюсы» — срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «ПЛЮС к ЛЕТУ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, депозит предлагается сроком на 35 дней (есть возможность пролонгации) со следующими процентными ставками: белорусские рубли - 12,5% годовых; доллары США - 1,0% годовых; евро - 0,5% годовых; российские рубли - 4,4% годовых.