Процентные ставки по некоторым новым и пролонгируемым безотзывным вкладам в евро и российских рублях в ЗАО «Цептер Банк» с 23 июня 2020 года изменились.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам в евро "Цептер Аккорд" и "Цептер SMART стандарт" ставка составляет 1% годовых.

По вкладу "Цептер Этюд" в российских рублях ставка составляет 5% годовых, в евро — 1,3% годовых.

По вкладам "Цептер Соната" и "Цептер SMART люкс" в евро - 1,3% годовых и по вкладу "Цептер Гармония" в российских рублях - 4% годовых.