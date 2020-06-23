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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В ЕВРО И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В ЦЕПТЕР БАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
11:45 24.06.2020
Процентные ставки по некоторым новым и пролонгируемым безотзывным вкладам в евро и российских рублях в ЗАО «Цептер Банк» с 23 июня 2020 года изменились.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам в евро "Цептер Аккорд" и "Цептер SMART стандарт" ставка составляет 1% годовых.
По вкладу "Цептер Этюд" в российских рублях ставка составляет 5% годовых, в евро — 1,3% годовых.
По вкладам "Цептер Соната" и "Цептер SMART люкс" в евро - 1,3% годовых и по вкладу "Цептер Гармония" в российских рублях - 4% годовых.
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