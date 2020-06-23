БПС-Сбербанк предоставил владельцам карточек Visa доступ к сервису бесконтактных платежей Garmin Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с его помощью можно оплачивать покупки умными часами в стране и за рубежом.

Сервис запущен БПС-Сбербанком совместно с платежной системой Visa. Технологию поддерживают более десятка моделей умных часов Garmin. При этом брать с собой смартфон или карточку теперь не обязательно.

Владельцам карт Visa БПС-Сбербанка с бесконтактным интерфейсом для оплаты любых покупок достаточно активировать умные часы нажатием кнопки, выбрать нужную карту БПС-Сбербанка и поднести часы Garmin к терминалу. Оплата происходит за доли секунды. В некоторых случаях потребуется подтвердить операцию паролем: например, когда прошло больше 24 часов с момента последней оплаты, либо до этого часы были сняты с руки или на них отключен датчик пульса.

Сервис обеспечивает высокий уровень защиты персональных данных. Во время платежа вместо данных платежной карточки используется токен – цифровой код, сгенерированный случайным образом. Персональные данные не хранятся на часах и не передаются продавцу.

«Garmin Pay отлично дополняет широкую линейку сервисов бесконтактной оплаты нашего банка. Учитывая философию бренда Garmin, можно предположить, что ключевую аудиторию сервиса составят клиенты, ориентированные на активный образ жизни, ­– отметил председатель правления Игорь Меркулов, – для них особенно ценной становится возможность рассчитаться часами, не имея при себе карты или смартфона».

Использовать часы Garmin в качестве кошелька можно и за рубежом – в любой точке мира, где принимают бесконтактную технологию Visa. Историю расходов можно изучить в личном кабинете мобильного/интернет банка «Сбербанк Онлайн». Там же доступен электронный карт-чек.

ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших банков Беларуси по размеру активов. Чистая прибыль банка по итогам 2019 года по НСФО составила 107,2 млн. рублей при рентабельности капитала в 15,8%. По объему эмиссии платежных карт банк занимает 2 место.

Технологический потенциал БПС-Сбербанка позволяет создавать продукты и сервисы, которые задают тренды в разных сферах жизни. Так, БПС-Сбербанк первым на внутреннем рынке открыл доступ к сервису бесконтактных платежей Samsung Pay (для держателей карт Mastercard), представил сервис оплаты проезда бесконтактными банковскими картами на всех турникетах столичного метро и городских линиях Белорусской железной дороги, а также провел первую сделку с использованием криптовалюты. Основным акционером ОАО «БПС-Сбербанк» выступает ПАО Сбербанк (98,43% акций).