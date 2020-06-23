S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (БРРБ) по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B/B».

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз изменения рейтингов — «Стабильный».

«Мы приравниваем наши рейтинги БРРБ к суверенным кредитным рейтингам Республики Беларусь, поскольку отмечаем «практически безусловную» вероятность предоставления банку своевременной экстраординарной поддержки со стороны правительства Республики Беларусь и считаем, что эта поддержка будет достаточной для обслуживания финансовых обязательств банка в случае необходимости», - говорится в сообщении.

Таким образом, прогноз «Стабильный» по рейтингам БРРБ отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Беларуси, а также сбалансированность рисков, которым подвержены рейтинги в ближайшие 12 месяцев.

Агентство может повысить рейтинги банка в случае позитивного рейтингового действия в отношении Республики Беларусь (при условии, что связь БРРБ с правительством как «неразрывная» и роль для правительства как «критически важная» останется неизменной).

Негативное рейтинговое действие в отношении БРРБ будет определяться негативным рейтинговым действием в отношении Республики Беларусь. Даже если суверенный кредитный рейтинг останется без изменений, S&P Global Ratings может предпринять негативное рейтинговое действие в отношении БРРБ в случае ослабления его связей с правительством или снижения его роли для правительства в ближайшие 12 месяцев. В частности, это может произойти в случае снижения капитализации БРРБ наряду с ослаблением мандата банка или снижением готовности правительства оказывать ему поддержку.