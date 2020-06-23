БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦБУ № 56 ЗАО «ИДЕЯ-БАНК» В МИНСКЕ ПОМЕНЯЕТ АДРЕС

18:17 23.06.2020 Центр банковских услуг (ЦБУ) № 56 ЗАО "ИДЕЯ-БАНК" в Минске (ул. Притыцкого, 97) с 18 юля переедет в головной офис, расположенный в столице на ул. З.Бядули, 11. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 17 июля будет последним днем работы ЦБУ №56 по прежнему адресу. Оплату кредита, пополнение карты / снятие с карты, обмен валюты можно осуществить в РКЦ №3 в Минске (ул. Притыцкого, 101. ТЦ «Материк»).