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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦБУ № 56 ЗАО «ИДЕЯ-БАНК» В МИНСКЕ ПОМЕНЯЕТ АДРЕС
18:17 23.06.2020
Центр банковских услуг (ЦБУ) № 56 ЗАО "ИДЕЯ-БАНК" в Минске (ул. Притыцкого, 97) с 18 юля переедет в головной офис, расположенный в столице на ул. З.Бядули, 11.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 17 июля будет последним днем работы ЦБУ №56 по прежнему адресу.
Оплату кредита, пополнение карты / снятие с карты, обмен валюты можно осуществить в РКЦ №3 в Минске (ул. Притыцкого, 101. ТЦ «Материк»).
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