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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ СВОЕГО ОТДЕЛЕНИЯ В СОЛИГОРСКЕ
18:02 23.06.2020
Приорбанк» ОАО с 23 июня 2020 года временно закрывает отделение в Солигорске (улица Козлова, 37).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, все операции можно совершить в отделении на улице Богомолова, 16А. В этом же отделении можно также забрать заказанные ранее карты.
О возобновлении работы отделения будет сообщено дополнительно.
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