БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ СВОЕГО ОТДЕЛЕНИЯ В СОЛИГОРСКЕ

18:02 23.06.2020 Приорбанк» ОАО с 23 июня 2020 года временно закрывает отделение в Солигорске (улица Козлова, 37). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, все операции можно совершить в отделении на улице Богомолова, 16А. В этом же отделении можно также забрать заказанные ранее карты. О возобновлении работы отделения будет сообщено дополнительно.