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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:30 23.06.2020
«Франсабанк» ОАО с 23 июня 2020 года изменяет процентные ставки по ряду вкладов в российских рублях для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь открываемым банковским вкладам для физических лиц в российских рублях действует следующий новый размер процентных ставок:
для отзывного вклада «Результативный»: на 185 дней – 2.0% годовых, на 385 дней - 2,5% годовых, на 735 дней - 2,75% годовых;
для безотзывного вклада «Верный расчет»: на 95 дней - 3,4% годовых, на 185 дней - 3,5% годовых, на 385 дней – 4,0% годовых, на 735 дней - 4,5% годовых;
для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет»: на 45 дней – 2,5%годовых, на 95 дней - 3,4%годовых, на 185 дней - 3,5% годовых, на 385 дней – 4,0% годовых, на 735 дней - 4,5% годовых;
для безотзывного вклада «Комфортный»: на 95 дней - 3,4%годовых, на 125 дней - 3,4% годовых, на 185 дней - 3,5% годовых, на 275 дней - 3,5% годовых, на 385 дней – 4,0% годовых, на 550 дней - 4,0% годовых, на 735 дней - 4,5% годовых.
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