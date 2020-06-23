«Франсабанк» ОАО с 23 июня 2020 года изменяет процентные ставки по ряду вкладов в российских рублях для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь открываемым банковским вкладам для физических лиц в российских рублях действует следующий новый размер процентных ставок:

для отзывного вклада «Результативный»: на 185 дней – 2.0% годовых, на 385 дней - 2,5% годовых, на 735 дней - 2,75% годовых;

для безотзывного вклада «Верный расчет»: на 95 дней - 3,4% годовых, на 185 дней - 3,5% годовых, на 385 дней – 4,0% годовых, на 735 дней - 4,5% годовых;

для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет»: на 45 дней – 2,5%годовых, на 95 дней - 3,4%годовых, на 185 дней - 3,5% годовых, на 385 дней – 4,0% годовых, на 735 дней - 4,5% годовых;

для безотзывного вклада «Комфортный»: на 95 дней - 3,4%годовых, на 125 дней - 3,4% годовых, на 185 дней - 3,5% годовых, на 275 дней - 3,5% годовых, на 385 дней – 4,0% годовых, на 550 дней - 4,0% годовых, на 735 дней - 4,5% годовых.