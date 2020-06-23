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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ОПЦИИ В СИСТЕМАХ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» И «КЛИЕНТ-БАНК»
17:16 23.06.2020
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» в рамках развития дистанционного банковского обслуживания в системах «Интернет-банк» и «Клиент-банк» реализовал новый вид электронного документа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты могут воспользоваться услугой открытия вторых и последующих счетов в банке без посещения офиса.
Для этого в дистанционном канале необходимо выбрать раздел «Заявление-соглашение на открытие и ведение банковского или иного счета, осуществление расчетного и кассового обслуживания».
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