ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» в рамках развития дистанционного банковского обслуживания в системах «Интернет-банк» и «Клиент-банк» реализовал новый вид электронного документа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты могут воспользоваться услугой открытия вторых и последующих счетов в банке без посещения офиса.

Для этого в дистанционном канале необходимо выбрать раздел «Заявление-соглашение на открытие и ведение банковского или иного счета, осуществление расчетного и кассового обслуживания».