Статусбанк 29 июня открывает удаленное рабочее место (УРМ) № 511 в Борисове (ул. Гагарина 107-2)

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, УРМ оказывает такие услуги, как открытие текущих (расчетных) банковских счетов, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой MasterCard World победителям рекламной игры "Удача в придачу"; прием заявлений на закрытие текущего (расчетного) счета, доступ к которому может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки.

Кроме того, здесь можно оформить платежное поручение на досрочное (частичное/полное) погашение кредита (если погашение кредита осуществляется путем списания денежных средств с текущего счета).

Помимо этого, принимаются заявления на выпуск/перевыпуск банковских платежных карточек Visa;- оформляются платежные поручения на перевод денежных средств в белорусских рублях по поручению клиента без использования карточки в пользу резидента; документы (в том числе расчетные) для закрытия банковских счетов, прекращения договорных отношений (в том числе от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

В новом УРМ также принимаются заявления от клиентов – физических лиц / выдаются документы по заявлениям клиентов (справки, выписки, остаток денежных средств, остаток задолженности, реструктуризация кредита), оказываются консультационные и информационные услуги.