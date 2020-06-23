|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК И РОСЭКСИМБАНК ПОДПИСАЛИ РАМОЧНОЕ КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
16:07 23.06.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» и Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО РОСЭКСИМБАНК) подписали рамочное кредитное соглашение, предусматривающее порядок предоставления кредитов для финансирования белорусско-российских проектов.
Как сообщает пресс-служба российского банка, соглашение позволит упростить и оптимизировать процедуры предоставления на выгодных для клиентов ОАО «АСБ Беларусбанк» условиях финансирования поставок российских товаров и услуг в Беларусь.
В настоящее время ОАО «АСБ Беларусбанк» при участии АО РОСЭКСИМБАНК финансирует ряд проектов, в том числе в области энергетики. В проработке находится несколько перспективных сделок, которые позволят профинансировать поставки российской продукции в Беларусь на общую сумму порядка 4,7 млрд рублей.
«Подписание рамочного кредитного соглашения – новый этап сотрудничества между нашими банками, открывающий целый ряд возможностей по поддержке совместных внешнеэкономических проектов. Данное соглашение – результат слаженной работы команд ОАО «АСБ Беларусбанк» и АО РОСЭКСИМБАНК, который в перспективе позволит нарастить объемы экспорта российской продукции в Республику Беларусь», - прокомментировал заместитель председателя правления АО РОСЭКСИМБАНК Роман Смагин.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2020
Курсы в банках
на 23.06.2020
Конвертация в банках
на 23.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте