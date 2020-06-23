ОАО «АСБ Беларусбанк» и Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО РОСЭКСИМБАНК) подписали рамочное кредитное соглашение, предусматривающее порядок предоставления кредитов для финансирования белорусско-российских проектов.

Как сообщает пресс-служба российского банка, соглашение позволит упростить и оптимизировать процедуры предоставления на выгодных для клиентов ОАО «АСБ Беларусбанк» условиях финансирования поставок российских товаров и услуг в Беларусь.

В настоящее время ОАО «АСБ Беларусбанк» при участии АО РОСЭКСИМБАНК финансирует ряд проектов, в том числе в области энергетики. В проработке находится несколько перспективных сделок, которые позволят профинансировать поставки российской продукции в Беларусь на общую сумму порядка 4,7 млрд рублей.

«Подписание рамочного кредитного соглашения – новый этап сотрудничества между нашими банками, открывающий целый ряд возможностей по поддержке совместных внешнеэкономических проектов. Данное соглашение – результат слаженной работы команд ОАО «АСБ Беларусбанк» и АО РОСЭКСИМБАНК, который в перспективе позволит нарастить объемы экспорта российской продукции в Республику Беларусь», - прокомментировал заместитель председателя правления АО РОСЭКСИМБАНК Роман Смагин.