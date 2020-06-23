ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БПС-СБЕРБАНКЕ ИЗБРАЛИ НОВЫЙ СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА


15:54 23.06.2020

На внеочередном общем собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» 23 июня избран новый состав Наблюдательного совета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, количественный состав Наблюдательного совета уменьшился с 13 до 11 человек.

Согласно информации, в состав Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» вошли:

Наталья Авдеенко, старший управляющий директор блока «Sberbank International» ПАО Сбербанк;

Григорий Анашкин, старший управляющий директор по иностранным банкам блока «Финансы» ПАО Сбербанк;

Лилия Астапович;

Алексей Ашурков, старший управляющий директор блока «Риски» ПАО Сбербанк;

Павел Барчугов, старший управляющий директор – директор управления по работе с международными дочерними банками и розничным бизнесом ПАО Сбербанк;

Тимур Козинцев, старший вице-президент - руководитель блока «Sberbank International» ПАО Сбербанк;

Галина Кухоренко (независимый директор);

Светлана Малыхина (независимый директор);

Людмила Попова (независимый директор);

Петр Прокопович, член постоянно действующей рабочей группы при администрации президента Республики Беларусь;

Алексей Васильев, первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, представитель государства в наблюдательном совете.

В соответствии с действующей системой корпоративного управления в банке, избрание руководства Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк», из числа действующих членов, состоится в рамках ближайшего очного заседания данного коллегиального органа.

ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших банков Беларуси по размеру активов. Чистая прибыль банка по итогам 2019 года по НСФО составила 107,2 млн рублей при рентабельности капитала в 15,8%. Основным акционером ОАО «БПС-Сбербанк» выступает ПАО Сбербанк (98,43% акций).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2020
валюта курс
EUR 2.6615
USD 2.3748
RUB 3.4201
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6754 +0.0139
USD 2.3692 -0.0056
RUB 3.4454 +0.0253
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6630 2.6700
USD 2.3700 2.3770
RUB 3.4220 3.4320
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1260
EUR/RUB 77.7000 78.1000
USD/RUB 69.1500 69.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте