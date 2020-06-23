БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БПС-СБЕРБАНКЕ ИЗБРАЛИ НОВЫЙ СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

15:54 23.06.2020 На внеочередном общем собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» 23 июня избран новый состав Наблюдательного совета. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, количественный состав Наблюдательного совета уменьшился с 13 до 11 человек. Согласно информации, в состав Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» вошли: Наталья Авдеенко, старший управляющий директор блока «Sberbank International» ПАО Сбербанк; Григорий Анашкин, старший управляющий директор по иностранным банкам блока «Финансы» ПАО Сбербанк; Лилия Астапович; Алексей Ашурков, старший управляющий директор блока «Риски» ПАО Сбербанк; Павел Барчугов, старший управляющий директор – директор управления по работе с международными дочерними банками и розничным бизнесом ПАО Сбербанк; Тимур Козинцев, старший вице-президент - руководитель блока «Sberbank International» ПАО Сбербанк; Галина Кухоренко (независимый директор); Светлана Малыхина (независимый директор); Людмила Попова (независимый директор); Петр Прокопович, член постоянно действующей рабочей группы при администрации президента Республики Беларусь; Алексей Васильев, первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, представитель государства в наблюдательном совете. В соответствии с действующей системой корпоративного управления в банке, избрание руководства Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк», из числа действующих членов, состоится в рамках ближайшего очного заседания данного коллегиального органа. ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших банков Беларуси по размеру активов. Чистая прибыль банка по итогам 2019 года по НСФО составила 107,2 млн рублей при рентабельности капитала в 15,8%. Основным акционером ОАО «БПС-Сбербанк» выступает ПАО Сбербанк (98,43% акций).