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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ИЗБРАЛИ НОВЫЙ СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
15:54 23.06.2020
На внеочередном общем собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» 23 июня избран новый состав Наблюдательного совета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, количественный состав Наблюдательного совета уменьшился с 13 до 11 человек.
Согласно информации, в состав Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» вошли:
Наталья Авдеенко, старший управляющий директор блока «Sberbank International» ПАО Сбербанк;
Григорий Анашкин, старший управляющий директор по иностранным банкам блока «Финансы» ПАО Сбербанк;
Лилия Астапович;
Алексей Ашурков, старший управляющий директор блока «Риски» ПАО Сбербанк;
Павел Барчугов, старший управляющий директор – директор управления по работе с международными дочерними банками и розничным бизнесом ПАО Сбербанк;
Тимур Козинцев, старший вице-президент - руководитель блока «Sberbank International» ПАО Сбербанк;
Галина Кухоренко (независимый директор);
Светлана Малыхина (независимый директор);
Людмила Попова (независимый директор);
Петр Прокопович, член постоянно действующей рабочей группы при администрации президента Республики Беларусь;
Алексей Васильев, первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, представитель государства в наблюдательном совете.
В соответствии с действующей системой корпоративного управления в банке, избрание руководства Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк», из числа действующих членов, состоится в рамках ближайшего очного заседания данного коллегиального органа.
ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших банков Беларуси по размеру активов. Чистая прибыль банка по итогам 2019 года по НСФО составила 107,2 млн рублей при рентабельности капитала в 15,8%. Основным акционером ОАО «БПС-Сбербанк» выступает ПАО Сбербанк (98,43% акций).
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