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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЯЕТСЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ВКЛАДА В РАМКАХ ПРОВОДИМОЙ БЕЛАГРОПРОМБАНКОМ АКЦИИ «ЯГОДНЫЙ ПРОМОКОД»
14:24 23.06.2020
Изменяется процентная ставка вклада в российских рублях в рамках проводимой ОАО «Белагропромбанк» акции «Ягодный промокод».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23 июня 2020 года размер процентной ставки для вновь заключаемых с физическими лицами договоров в рамках рекламной акции «Ягодный промокод» в российских рублях на срок 95 дней будет составлять 4,4% годовых.
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