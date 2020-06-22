БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНЯЕТСЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ВКЛАДА В РАМКАХ ПРОВОДИМОЙ БЕЛАГРОПРОМБАНКОМ АКЦИИ «ЯГОДНЫЙ ПРОМОКОД»

14:24 23.06.2020 Изменяется процентная ставка вклада в российских рублях в рамках проводимой ОАО «Белагропромбанк» акции «Ягодный промокод». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23 июня 2020 года размер процентной ставки для вновь заключаемых с физическими лицами договоров в рамках рекламной акции «Ягодный промокод» в российских рублях на срок 95 дней будет составлять 4,4% годовых.