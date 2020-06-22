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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРИЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛПОЧТОЙ
13:12 23.06.2020
Банк БелВЭБ расширил сотрудничество с Белпочтой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снятие наличных с карты Банка БелВЭБ и пополнение счета теперь доступно в 15 отделениях Белпочты.
В частности, владельцы карточек Банка БелВЭБ могут пополнять и снимать наличные денежные средства со своих карточек в отделениях Белпочты в городах: Пинск, Верхнедвинск, Житковичи, Рогачев, Светлогорск, Гомель, Волковыск, Лида, Гродно, Слуцк, Борисов и агрогородках Мстиж, Криничный, Неманица, Велятичи.
Проект Банка БелВЭБ и РУП «Белпочта» по выдаче наличных денежных средств по картам банка и пополнению счета в почтовых отделениях стартовал в апреле 2020 года с Верхнедвинска.
В дальнейшем география услуги будет расширена. В планах – подключение к данному сервису других отделений связи.
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