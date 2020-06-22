Банк БелВЭБ расширил сотрудничество с Белпочтой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снятие наличных с карты Банка БелВЭБ и пополнение счета теперь доступно в 15 отделениях Белпочты.

В частности, владельцы карточек Банка БелВЭБ могут пополнять и снимать наличные денежные средства со своих карточек в отделениях Белпочты в городах: Пинск, Верхнедвинск, Житковичи, Рогачев, Светлогорск, Гомель, Волковыск, Лида, Гродно, Слуцк, Борисов и агрогородках Мстиж, Криничный, Неманица, Велятичи.

Проект Банка БелВЭБ и РУП «Белпочта» по выдаче наличных денежных средств по картам банка и пополнению счета в почтовых отделениях стартовал в апреле 2020 года с Верхнедвинска.

В дальнейшем география услуги будет расширена. В планах – подключение к данному сервису других отделений связи.