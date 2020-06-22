ОАО «Белагропромбанк» с 23 июня 2020 года изменяет размер процентных ставок по некоторым срочным банковским вкладам (депозитам) в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с указанной даты для вновь заключаемых договоров безотзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к стабильности» в российских рублях на 95 дней размер процентной ставки будет составлять 4,30%, на 185 дней и 275 дней - 4,40%.

Для отзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к возможностям» в российских рублях размер процентной ставки будет составлять 2,75%.

Для отзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к накоплениям» в российских рублях на 95, 185 и 275 дней размер процентной ставки будет составлять 2,75%.