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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
12:19 23.06.2020
ОАО «Белагропромбанк» с 23 июня 2020 года изменяет размер процентных ставок по некоторым срочным банковским вкладам (депозитам) в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с указанной даты для вновь заключаемых договоров безотзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к стабильности» в российских рублях на 95 дней размер процентной ставки будет составлять 4,30%, на 185 дней и 275 дней - 4,40%.
Для отзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к возможностям» в российских рублях размер процентной ставки будет составлять 2,75%.
Для отзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к накоплениям» в российских рублях на 95, 185 и 275 дней размер процентной ставки будет составлять 2,75%.
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