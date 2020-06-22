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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ЦБУ № 501 В БОРИСОВЕ
11:42 23.06.2020
Статусбанк приостанавливает работу ЦБУ № 501 в Борисове (ул Гагарина 107-2).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ № 501 не будет работать с 26 июня.
Обращаться с вопросами можно в контакт центр: (+375-17) 303-00-00.
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