БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ЦБУ № 501 В БОРИСОВЕ

11:42 23.06.2020 Статусбанк приостанавливает работу ЦБУ № 501 в Борисове (ул Гагарина 107-2). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ № 501 не будет работать с 26 июня. Обращаться с вопросами можно в контакт центр: (+375-17) 303-00-00.