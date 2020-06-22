В ЗАО "Цептер Банк" с 23 июня 2020 года изменяются процентные ставки по новым и пролонгируемым безотзывным вкладам в евро и российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам в евро "Цептер Аккорд" и "Цептер SMART стандарт" ставка составит 1% годовых; по вкладу "Цептер Этюд" — в российских рублях ставка составит 5% годовых, в евро — 1,3% годовых.

По вкладам "Цептер Соната" и "Цептер SMART люкс" в евро ставка составит 1,3% годовых; по вкладу "Цептер Гармония" в российских рублях - 4% годовых.