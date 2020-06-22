Глава временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова заявила о стабильном финансовом положении банка, отметив, что, клиентам не стоит волноваться в надежности сбережений.

«Финансовое положение Белгазпромбанка стабильное, активы и пассивы банка соответствуют необходимым показателям. Клиенты могут быть уверены в функционировании инфраструктуры банка и в надежности сбережений», - заявила Ермакова, которую цитирует сайт банка.

По ее словам, у банка нет проблем с ликвидностью, как и задолженности Агентства по гарантированному Возмещению банковских вкладов.

«У Белгазпромбанка (как и у других белорусских банков) задолженности перед Агентством нет и никогда не было», - сказала Н. Ермакова.

Она сообщила, что временная администрация будет осуществлять свою деятельность до момента формирования Советом директоров Белгазпромбанка нового состава руководства – правления банка.

При этом членов временной администрации Н. Ермакова подбирала лично.

«Команда членов временной администрации подбиралась мной по согласованию с Национальным Банком. Это работники Беларусбанка и Белагропромбанка. В состав временной администрации не входят представители правления Белгазпромбанка, в то же время на своих должностях, как заместители председателя правления, остались Александр Сотников, Ирина Потапова и исполнительный директор Татьяна Авраменко», - сказала Ермакова.

На вопрос, как она оценивает роль банковского надзора и аудиторской компании, которая проводила аудит отчетности Белгазпромбанка по МСФО, Ермакова отметила: «Проблемы, выявленные КГК, не лежат в плоскости проверок Нацбанка и внешнего аудита».