|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ОТМЕНЯЕТ С 1 ИЮЛЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТОЧКАМ
18:38 22.06.2020
ОАО «Белгазпромбанк» с 1 июля 2020 года вносит изменения в перечень вознаграждений для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отменяется взимание вознаграждения в размере 1 белорусского рубля для владельцев платежных карточек Visa Electron, Visa Classic, Maestro, Mastercard Standard, UnionPay Classic, эмитированных в рамках продукта «Расчетные карточки», «Сберегательные карточки» при совершении следующих операций в кассах ОАО «Белгазпромбанк»:
пополнение карточки наличными средствами;
пополнение счета, к которому выпущена карточка;
снятие наличных денежных средств с карточки;
выдача наличных денежных средств со счета, к которому выпущена карточка.
Кроме того, отменяется взимание вознаграждения в размере 1 бел руб для держателей банковских платежных карточек, эмитированных в рамках продукта «Кредитные карточки» при совершении следующих операций в кассах ОАО «Белгазпромбанк»:
пополнение карточки наличными средствами;
пополнение счета, к которому выпущена карточка;
выдача наличных денежных средств со счета, к которому выпущена «Кредитная карточка» (в пределах остатка собственных средств).
При этом пополнить платежную карточку наличными средствами без обращения в кассы Белгазпромбанка и без уплаты вознаграждения можно посредством банкоматов с функцией приема наличных и инфокиосков Белгазпромбанка, в пунктах выдачи наличных, организованных в отделениях РУП «Белпочта» и посредством пополнения счета в ЕРИП (АИС «Расчет»).
Также Белгазпромбанк предоставляет клиентам возможность онлайн-пополнения карточек без взимания платы с помощью р2р-переводов: в формах «Интернет-банка» и мобильного приложения BGPB Mobile; сервиса переводов p2p.bgpb.by и на официальном сайте банка.
Снять денежные средства по расчетной карточке без уплаты вознаграждения можно как в банкоматах Белгазпромбанка, так и в банкоматах банков-партнеров (МТБанк, Банк ВТБ (Беларусь), Белагропромбанк), что составляет более 900 устройств по всей Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2020
Курсы в банках
на 22.06.2020
Конвертация в банках
на 22.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте