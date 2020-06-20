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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ОТМЕНЯЕТ С 1 ИЮЛЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТОЧКАМ


18:38 22.06.2020

ОАО «Белгазпромбанк» с 1 июля 2020 года вносит изменения в перечень вознаграждений для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отменяется взимание вознаграждения в размере 1 белорусского рубля для владельцев платежных карточек Visa Electron, Visa Classic, Maestro, Mastercard Standard, UnionPay Classic, эмитированных в рамках продукта «Расчетные карточки», «Сберегательные карточки» при совершении следующих операций в кассах ОАО «Белгазпромбанк»:

пополнение карточки наличными средствами;

пополнение счета, к которому выпущена карточка;

снятие наличных денежных средств с карточки;

выдача наличных денежных средств со счета, к которому выпущена карточка.

Кроме того, отменяется взимание вознаграждения в размере 1 бел руб для держателей банковских платежных карточек, эмитированных в рамках продукта «Кредитные карточки» при совершении следующих операций в кассах ОАО «Белгазпромбанк»:

пополнение карточки наличными средствами;

пополнение счета, к которому выпущена карточка;

выдача наличных денежных средств со счета, к которому выпущена «Кредитная карточка» (в пределах остатка собственных средств).

При этом пополнить платежную карточку наличными средствами без обращения в кассы Белгазпромбанка и без уплаты вознаграждения можно посредством банкоматов с функцией приема наличных и инфокиосков Белгазпромбанка, в пунктах выдачи наличных, организованных в отделениях РУП «Белпочта» и посредством пополнения счета в ЕРИП (АИС «Расчет»).

Также Белгазпромбанк предоставляет клиентам возможность онлайн-пополнения карточек без взимания платы с помощью р2р-переводов: в формах «Интернет-банка» и мобильного приложения BGPB Mobile; сервиса переводов p2p.bgpb.by и на официальном сайте банка.

Снять денежные средства по расчетной карточке без уплаты вознаграждения можно как в банкоматах Белгазпромбанка, так и в банкоматах банков-партнеров (МТБанк, Банк ВТБ (Беларусь), Белагропромбанк), что составляет более 900 устройств по всей Беларуси.
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