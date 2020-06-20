ОАО «СтатусБанк» 25 июня 2020 г. открывает удаленное рабочее место (УРМ) №415 в Лиде (ул. Красноармейская, 63).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в УРМ № 415 физлица могут открыть текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой MasterCard World победителям рекламной игры "Удача в придачу".

Кроме того, в УРМ принимаются заявления на закрытие текущего (расчетного) счета, доступ к которому может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки и оформление платежного поручения на досрочное (частичное/полное) погашение кредита (если погашение кредита осуществляется путем списания денежных средств с текущего счета).

В УРМ также принимаются заявления на выпуск/перевыпуск банковских платежных карточек Visa; документы (в том числе расчетных) для закрытия банковских счетов, прекращения договорных отношений (в том числе от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); оказываются консультационные и информационные услуги.