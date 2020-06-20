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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗАО "РРБ-БАНК" ИЗМЕНИЛО ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ НА БАНК РОСТА И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
17:43 22.06.2020
В соответствии с постановлением Национального банка № 203 от 22 июня 2020 г. осуществлена государственная регистрация изменений и дополнений, внесенных в Устав закрытого акционерного общества "Акционерный банк реконверсии и развития" (ЗАО "РРБ-Банк") решением общего собрания акционеров от 15 мая 2020 г. (протокол № 2), в том числе связанных с изменением полного наименования банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, новое полное наименование банка: закрытое акционерное общество "Банк роста и развития бизнеса".
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