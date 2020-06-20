В соответствии с постановлением Национального банка № 203 от 22 июня 2020 г. осуществлена государственная регистрация изменений и дополнений, внесенных в Устав закрытого акционерного общества "Акционерный банк реконверсии и развития" (ЗАО "РРБ-Банк") решением общего собрания акционеров от 15 мая 2020 г. (протокол № 2), в том числе связанных с изменением полного наименования банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, новое полное наименование банка: закрытое акционерное общество "Банк роста и развития бизнеса".