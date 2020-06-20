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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК С 1 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ
17:27 22.06.2020
ОАО «Технобанк» с 1 июля 2020 года изменяет тарифы по платежным карточкам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вносятся пункты 1.23, 1.24, устанавливающие размер тарифов по рассмотрению заявлений о возврате ошибочно перечисленных денежных средств на счета клиентов ОАО «Технобанк» и других банков.
Кроме того, пункт 1.4 дополнен примечанием о невзимании тарифа за выяснение правильности списания денежных средств в международных платежных системах в случае возмещения средств по несанкционированной операции.
Пункт 2.4 предусматривает взимание тарифа за ежемесячное обслуживание личных банковских платежных карточек, начиная с 1 июля 2020 года. По действующим карточкам, эмитированным до 1 июля 2020 г., сохраняется применение тарифа за годовое обслуживание личных банковских платежных карточек, удерживаемое в начале каждого нового года обслуживания.
Помимо этого, внесен пункт 2.8 с тарифами по оформлению второй и последующих карточек до окончания срока действия первой карточки, переоформление карточки в связи с утеряй, кражей, с изменением персональных данных, повреждением, утерей карточки или ПИН-кода и т.д.
Ознакомиться с тарифами можно на сайте банка.
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