ОАО «Технобанк» с 1 июля 2020 года изменяет тарифы по платежным карточкам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вносятся пункты 1.23, 1.24, устанавливающие размер тарифов по рассмотрению заявлений о возврате ошибочно перечисленных денежных средств на счета клиентов ОАО «Технобанк» и других банков.

Кроме того, пункт 1.4 дополнен примечанием о невзимании тарифа за выяснение правильности списания денежных средств в международных платежных системах в случае возмещения средств по несанкционированной операции.

Пункт 2.4 предусматривает взимание тарифа за ежемесячное обслуживание личных банковских платежных карточек, начиная с 1 июля 2020 года. По действующим карточкам, эмитированным до 1 июля 2020 г., сохраняется применение тарифа за годовое обслуживание личных банковских платежных карточек, удерживаемое в начале каждого нового года обслуживания.

Помимо этого, внесен пункт 2.8 с тарифами по оформлению второй и последующих карточек до окончания срока действия первой карточки, переоформление карточки в связи с утеряй, кражей, с изменением персональных данных, повреждением, утерей карточки или ПИН-кода и т.д.

Ознакомиться с тарифами можно на сайте банка.