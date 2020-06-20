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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ПРИОСТАНОВЛИВАЕТ ОТКРЫТИЕ ВКЛАДОВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ЛИНЕЙКИ "ЦЕПТЕР ГАРМОНИЯ"
17:10 22.06.2020
С 22 июня 2020 года приостановлена возможность открытия новых вкладов в российских рублях на 95 дней в рамках линейки вкладов "Цептер Гармония". Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в ЗАО "Цептер Банк".
Получить индивидуальную консультацию можно, позвонив в контакт-центр по номерам : + 375 (29) 145-95-95; + 375 (29) 293-95-95; + 375 (17) 287-95-95.
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