|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ПОДКЛЮЧИЛСЯ К СИСТЕМЕ МГНОВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
15:34 22.06.2020
ЗАО «БСБ Банк» подключился к системе мгновенных платежей, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.
Система разработана Национальным банком Беларуси для обработки мгновенных платежей в белорусских рублях в режиме 24/7. Совершать их могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых открыт расчетный счет в БСБ Банке.
Мгновенные платежи можно отправлять круглосуточно из систем Интернет-банк и Клиент-банк БСБ Банка. Для этого необходимо заполнить платежное поручение и выбрать признак «Обработка в режиме 24/7». Платеж является безотзывным и исполняется в полном объеме.
Мгновенными могут быть любые платежи за товары, работы и услуги, а также, отчисления в бюджет.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2020
Курсы в банках
на 22.06.2020
Конвертация в банках
на 22.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте