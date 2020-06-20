ЗАО «БСБ Банк» подключился к системе мгновенных платежей, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.

Система разработана Национальным банком Беларуси для обработки мгновенных платежей в белорусских рублях в режиме 24/7. Совершать их могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых открыт расчетный счет в БСБ Банке.

Мгновенные платежи можно отправлять круглосуточно из систем Интернет-банк и Клиент-банк БСБ Банка. Для этого необходимо заполнить платежное поручение и выбрать признак «Обработка в режиме 24/7». Платеж является безотзывным и исполняется в полном объеме.

Мгновенными могут быть любые платежи за товары, работы и услуги, а также, отчисления в бюджет.