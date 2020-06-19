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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 1 ИЮЛЯ СНИЖАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 7,75%
12:08 22.06.2020
С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8% до 7,75% а годовых. Соответствующее решение принято правлением Национального банка Беларуси по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике 22 июня 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, ставка по кредиту овернайт снижается с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7% до 6,75% годовых.
«Инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. В мае 2020 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9% при 5,4% в апреле 2020 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9% (4,5% в апреле 2020 года)», - поясняет Нацбанк.
Сдерживающее влияние дезинфляционных факторов проявляется сильнее, чем прогнозировалось. Более быстрыми темпами замедляются инфляционные процессы в странах – торговых партнерах Беларуси. На этом фоне зарубежные центральные банки активно снижают свои ключевые ставки.
«В этих условиях Национальный банк также продолжил смягчение денежно-кредитной политики. Поддержание умеренно мягких монетарных условий позволяет сохранить приемлемый уровень ценовой и финансовой стабильности», - говорится в сообщении.
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