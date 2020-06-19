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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 25 ИЮНЯ
11:26 22.06.2020
ОАО «Технобанк» проведет 25 июня 2020 года внеочередное общее собрание акционеров в очной форме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, собрание проводится по инициативе Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».
В повестку входят вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» и избрании новых членов.
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