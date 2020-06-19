БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 25 ИЮНЯ

11:26 22.06.2020 ОАО «Технобанк» проведет 25 июня 2020 года внеочередное общее собрание акционеров в очной форме. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, собрание проводится по инициативе Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк». В повестку входят вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» и избрании новых членов.