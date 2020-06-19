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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
09:43 22.06.2020
ЗАО «Альфа-Банк» изменило процентные ставки по вкладам в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 20 июня 2020 г. процентная ставка по безотзывному депозиту «Альфа-Вклад» со сроком возврата 5 месяцев составляет 4,25% годовых, 15 месяцев – 4,5% годовых, 25 месяцев – 5% годовых, 55 месяцев – 5% годовых.
По отзывному «Альфа-Вклад» со сроком возврата 18 месяцев процентная ставка составляет 2,75% годовых, 36 месяцев – 2,75% годовых.
По безотзывному «Альфа-Вклад» в днях возврата в днях: 50 дней – 3,75% годовых, 210 дней – 4,4% годовых.
Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить действие вклада с 8 мая 2020 года или позже, депозитный договор пролонгируется на новых условиях.
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