ЗАО «Альфа-Банк» изменило процентные ставки по вкладам в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 20 июня 2020 г. процентная ставка по безотзывному депозиту «Альфа-Вклад» со сроком возврата 5 месяцев составляет 4,25% годовых, 15 месяцев – 4,5% годовых, 25 месяцев – 5% годовых, 55 месяцев – 5% годовых.

По отзывному «Альфа-Вклад» со сроком возврата 18 месяцев процентная ставка составляет 2,75% годовых, 36 месяцев – 2,75% годовых.

По безотзывному «Альфа-Вклад» в днях возврата в днях: 50 дней – 3,75% годовых, 210 дней – 4,4% годовых.

Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить действие вклада с 8 мая 2020 года или позже, депозитный договор пролонгируется на новых условиях.