Александр Лукашенко сегодня на совещании по поддержке реального сектора экономики со стороны банковской системы обратил внимание, что предприятия зачастую жалуются на завышенные расценки на банковские услуги.

Например, эквайринг (безналичная оплата в магазине, в интернете или через телефон).

"Куда смотрит Министерство антимонопольного регулирования и торговли, правительство?", - задал вопрос Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Обращаясь к руководителю МАРТ, он потребовал за короткий срок (до сентября) навести порядок в банковской сфере.