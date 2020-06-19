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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ОТ МАРТ ДО СЕНТЯБРЯ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
18:03 19.06.2020
Александр Лукашенко сегодня на совещании по поддержке реального сектора экономики со стороны банковской системы обратил внимание, что предприятия зачастую жалуются на завышенные расценки на банковские услуги.
Например, эквайринг (безналичная оплата в магазине, в интернете или через телефон).
"Куда смотрит Министерство антимонопольного регулирования и торговли, правительство?", - задал вопрос Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Обращаясь к руководителю МАРТ, он потребовал за короткий срок (до сентября) навести порядок в банковской сфере.
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