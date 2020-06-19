БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ЦБУ № 3 В "ВЕЛИКОМ КАМНЕ"

17:18 19.06.2020 «Франсабанк» ОАО с 19 июня 2020 года приостанавливает работу ЦБУ № 3 в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" (Минская обл., Смолевичский р-н, Пекинский пр-т, 180. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ не будет работать по 2 июля 2020 года.