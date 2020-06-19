|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ЦБУ № 3 В "ВЕЛИКОМ КАМНЕ"
17:18 19.06.2020
«Франсабанк» ОАО с 19 июня 2020 года приостанавливает работу ЦБУ № 3 в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" (Минская обл., Смолевичский р-н, Пекинский пр-т, 180.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ не будет работать по 2 июля 2020 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 19.06.2020
Курсы в банках
на 19.06.2020
Конвертация в банках
на 19.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте