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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БОНУСЫ БАНКИРАМ В ЭТОМ ГОДУ В БЕЛАРУСИ ОТМЕНЯЮТСЯ
16:51 19.06.2020
Бонусы банкирам в этом году отменяются.
Как заявил сегодня на совещании по поддержке реального сектора экономики со стороны банковской системы Александр Лукашенко, ухудшаются условия по новым займам - растут проценты. Предъявляются избыточные требования, банки не идут навстречу по реструктуризации старых долгов, хотя бы в качестве временной передышки до конца года.
"Боятся за свои, наверное, немалые бонусы и премии. Я еще раз, Павел Владимирович (Каллаур) публично предупреждаю: забудьте про свои бонусы. Не вы лично, а коммерческие банки, которые я вам однозначно поручил взять под контроль. Никаких бонусов, премий. Там бедных нет. Это касается особенно этого года", - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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