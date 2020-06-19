Бонусы банкирам в этом году отменяются.

Как заявил сегодня на совещании по поддержке реального сектора экономики со стороны банковской системы Александр Лукашенко, ухудшаются условия по новым займам - растут проценты. Предъявляются избыточные требования, банки не идут навстречу по реструктуризации старых долгов, хотя бы в качестве временной передышки до конца года.

"Боятся за свои, наверное, немалые бонусы и премии. Я еще раз, Павел Владимирович (Каллаур) публично предупреждаю: забудьте про свои бонусы. Не вы лично, а коммерческие банки, которые я вам однозначно поручил взять под контроль. Никаких бонусов, премий. Там бедных нет. Это касается особенно этого года", - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.