ОАО «Белагропромбанк» увеличивает с 19 июня 2020 года размер процентных ставок по срочному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров безотзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к стабильности» в долларах США на 370 дней, 735 дней и 1110 дней размер процентной ставки будет составлять 2,30%.

Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться на сайте банка.