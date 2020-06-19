|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ» В ДОЛЛАРАХ США
16:19 19.06.2020
ОАО «Белагропромбанк» увеличивает с 19 июня 2020 года размер процентных ставок по срочному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров безотзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к стабильности» в долларах США на 370 дней, 735 дней и 1110 дней размер процентной ставки будет составлять 2,30%.
Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 19.06.2020
Курсы в банках
на 19.06.2020
Конвертация в банках
на 19.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте