Александр Лукашенко сегодня на совещании по поддержке реального сектора экономики со стороны банковской системы сориентировал Национальный банк на снижение ставки рефинансирования.

Он напомнил, что премьер-министр и глава Нацбанка отвечают за рост ВВП и доходов населения, сдерживание цен.

"А с сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий", - добавил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Посмотрите и по ставке рефинансирования, - обратил он внимание. - Все страны ее активно снижают, пытаясь оживить свою экономику. Индекс потребительских цен у нас в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее. Жду решений правительства и Нацбанка, не затягивая, до конца июня".

Лукашенко также поручил использовать все инструменты для пополнения ресурсной базы банков: депозитных аукционов Минфина, ослабления резервных требований Нацбанка для поддержания ликвидности, прибыли банковской системы.

"Прошу не зажимать эти условия", - потребовал он.