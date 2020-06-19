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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНКУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЛУКАШЕНКО ПРИДЕТСЯ СНИЗИТЬ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
15:25 19.06.2020
Александр Лукашенко сегодня на совещании по поддержке реального сектора экономики со стороны банковской системы сориентировал Национальный банк на снижение ставки рефинансирования.
Он напомнил, что премьер-министр и глава Нацбанка отвечают за рост ВВП и доходов населения, сдерживание цен.
"А с сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий", - добавил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Посмотрите и по ставке рефинансирования, - обратил он внимание. - Все страны ее активно снижают, пытаясь оживить свою экономику. Индекс потребительских цен у нас в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее. Жду решений правительства и Нацбанка, не затягивая, до конца июня".
Лукашенко также поручил использовать все инструменты для пополнения ресурсной базы банков: депозитных аукционов Минфина, ослабления резервных требований Нацбанка для поддержания ликвидности, прибыли банковской системы.
"Прошу не зажимать эти условия", - потребовал он.
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