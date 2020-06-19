Необходимо сконцентрировать ресурсы в экономике для помощи тем предприятиям, которые действительно попали в тяжелое положение. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы.

"Нам надо собраться и жить в тех условиях, в которых мы находимся. Если в Нацбанке и отдельные члены правительства этого не понимают, значит, готовьтесь на выход. Другого не дано. Надо сконцентрироваться. Все ресурсы объединить. Во-первых, чтобы помочь людям", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, есть предприятия, которые действительно попали в сложное положение.

"И этим предприятиям надо помочь", - сказал он.