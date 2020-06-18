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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ СТРАХОВКУ ОТ COVID-19 ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ


10:59 19.06.2020

ОАО «АСБ Беларусбанк» совместно с партнером — страховой компанией «Промтрансинвест» предлагает страхование детей от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, в текущем году с момента появления опасности заболевания от COVID-19 страховая программа «С заботой о детях» приобретена для 11 787 детей. Эта программа, помимо заболеваний, вызванных COVID-19, также покрывает риски травм, ожогов, поражений электротоком, отравлений и других классических несчастных случаев (в том числе спортивных травм).

Учитывая повышенный спрос клиентов, уже со следующей недели «Беларусбанк» готов предложить аналогичную программу финансовой защиты для взрослых «С заботой о ВАС».

Кроме специализированных программ покрытие риска заболевания COVID, предусмотрено также в программах добровольного страхования от болезней и несчастных случаев на время поездки за границу.

Договор «Добровольного страхования от болезней и несчастных случаев на время поездки за границу» действует за пределами Республики Беларусь и покрывает расходы на оказание неотложной медицинской помощи и иные расходы. Страховое покрытие распространяется и на внезапное ухудшение здоровья вследствие коронавирусной инфекцией COVID-19 с выраженными клиническими проявлениями, которые угрожают жизни человека либо могут привести к серьезному нарушению функций организма.

Почти 2,5 тысячи белорусов уже оценили преимущества этой страховки.
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