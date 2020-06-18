БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПЕТР МАМАНОВИЧ ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НАЦБАНКА

09:55 19.06.2020 Петр Маманович освобожден от должности заместителя председателя правления, члена правления Национального банка в связи с выходом в отставку. Соответствующий указ № 229 подписал 18 июня Лукашенко, сообщает его пресс-служба.