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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПЕТР МАМАНОВИЧ ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НАЦБАНКА
09:55 19.06.2020
Петр Маманович освобожден от должности заместителя председателя правления, члена правления Национального банка в связи с выходом в отставку. Соответствующий указ № 229 подписал 18 июня Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
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