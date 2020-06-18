Банк ВТБ (Беларусь) первым из банков страны предлагает возможность подключения малого и среднего бизнеса к сервису E-POS.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга позволяет компаниям оптимизировать расходы, а покупателям – быстро оплачивать товары и услуги банковской картой с использованием QR-кода через ЕРИП.

Новый сервис оплаты является современным и удобным решением как для бизнеса, так и для частных лиц. В настоящее время на смену традиционной оплате через терминал приходят сервисы QR-платежей, которые позволяют покупателям оплачивать товары и услуги с помощью смартфона, при этом для операции необходимо лишь отсканировать QR-код, содержащий информацию о платеже.

В данном случае решен ряд вопросов по оптимизации расходов бизнеса на эквайринг: не требуется покупка и обслуживание оборудования (терминала), комиссия за прием платежей составляет 1,2%. Проще и удобнее станет и оплата покупок, продавцу достаточно предоставить QR-код покупателю или разместить готовую наклейку с ним в точке продаж.

Сгенерированный код позволяет совершить оплату на любую сумму, при этом клиент мгновенно получит электронный чек об оплате, а продавец – подтверждение оплаты на e-mail или sms.

Ожидается, что данный способ оплаты будет пользоваться популярностью не только в розничной торговле, но и у интернет-магазинов, служб доставки, такси, парикмахерских и в других точках продаж и сервиса.

«Внедрение QR-кодов для малого бизнеса – одно из направлений развития инновационных сервисов для бизнеса в банке ВТБ Беларусь. Мы учитываем потребность компаний в оптимизации расходов и предлагаем рынку доступные и удобные финансовые инструменты. Сервис открывает ряд преимуществ как для продавцов, так и для покупателей. Теперь оплата услуг сводится к сканированию QR-кода, а совершить платеж можно в любой точке страны», - отметила Виктория Смирнова, исполнительный директор банка ВТБ (Беларусь).

Оплата с помощью QR-кодов доступна по всей Беларуси – оплатить товар или услугу можно в Интернет-банке и мобильных приложениях банков страны.

Для того чтобы оформить подключение к сервису, необходимо оставить заявку на сайте банка. Специалисты ВТБ (Беларусь) подготовят все необходимые документы для подключения к сервису.