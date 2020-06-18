Cтартовал первый ICO проект в белорусских рублях на криптоплатформе Finstore.by, оператор которой входит с состав холдинга Банка БелВЭБ и осуществляет операции с токенами (цифровыми знаками) в правовом режиме Парка высоких технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО "Банк БелВЭБ", инженерная компания-застройщик ООО «НикаПроект» разместила для продажи токены в белорусских рублях со ставкой 14,7% годовых на полгода с ежемесячной выплатой дохода инвестору. Стоимость 1 токена 500 BYN.

ООО «НикаПроект» работает на рынке с 2011 года, запроектировала и построила более 250 тыс. кв. метров жилья, ввела в эксплуатацию более 500 объектов. Штат компании насчитывает более 100 высококвалифицированных специалистов. Активными темпами идет строительство жилого комплекса Smart в Минске общей площадью 35 тысяч кв. м.

За прошлую неделю на площадке вышли еще 3 новых выпуска токенов ICO: инженерная компания ОДО «ЭНЭКА» выпустила токены в Евро со ставкой 6,4% годовых; лизинговая компания ООО «Финпрофит» выпустила токены в долларах США со ставкой 7,5% годовых; ООО «Статус лизинг» выпустила токены в долларах США со ставкой 7% годовых.

В настоящее время на площадке представлен широкий спектр белорусских предприятий, представляющих различные сектора экономики (финансы, промышленность, торговля, инженерная деятельность и др.). Общий объем привлеченных средств превысил 5 млн. долларов США. К приобретению предлагается 11 выпусков токенов ICO в 4 валютах.

Количество зарегистрированных на Finstore.by пользователей составляет примерно 1500, а общая сумма инвестированных ими средств превысила $5 млн. Сервис доступен из любой точки мира 24 часа в день 7 дней в неделю. Приобретать токены, выпущенные на площадке, вправе как физические, так и юридические лица Республики Беларусь.