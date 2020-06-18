ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


CТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ ICO ПРОЕКТ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ НА КРИПТОПЛАТФОРМЕ БАНКА БЕЛВЭБ


17:13 18.06.2020

Cтартовал первый ICO проект в белорусских рублях на криптоплатформе Finstore.by, оператор которой входит с состав холдинга Банка БелВЭБ и осуществляет операции с токенами (цифровыми знаками) в правовом режиме Парка высоких технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО "Банк БелВЭБ", инженерная компания-застройщик ООО «НикаПроект» разместила для продажи токены в белорусских рублях со ставкой 14,7% годовых на полгода с ежемесячной выплатой дохода инвестору. Стоимость 1 токена 500 BYN.

ООО «НикаПроект» работает на рынке с 2011 года, запроектировала и построила более 250 тыс. кв. метров жилья, ввела в эксплуатацию более 500 объектов. Штат компании насчитывает более 100 высококвалифицированных специалистов. Активными темпами идет строительство жилого комплекса Smart в Минске общей площадью 35 тысяч кв. м.

За прошлую неделю на площадке вышли еще 3 новых выпуска токенов ICO: инженерная компания ОДО «ЭНЭКА» выпустила токены в Евро со ставкой 6,4% годовых; лизинговая компания ООО «Финпрофит» выпустила токены в долларах США со ставкой 7,5% годовых; ООО «Статус лизинг» выпустила токены в долларах США со ставкой 7% годовых.

В настоящее время на площадке представлен широкий спектр белорусских предприятий, представляющих различные сектора экономики (финансы, промышленность, торговля, инженерная деятельность и др.). Общий объем привлеченных средств превысил 5 млн. долларов США. К приобретению предлагается 11 выпусков токенов ICO в 4 валютах.

Количество зарегистрированных на Finstore.by пользователей составляет примерно 1500, а общая сумма инвестированных ими средств превысила $5 млн. Сервис доступен из любой точки мира 24 часа в день 7 дней в неделю. Приобретать токены, выпущенные на площадке, вправе как физические, так и юридические лица Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2020
валюта курс
EUR 2.6781
USD 2.3817
RUB 3.4281
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6781 -0.005
USD 2.3817 +0.0005
RUB 3.4281 +0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6750 2.6780
USD 2.3800 2.3830
RUB 3.4260 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 18.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1220 1.1250
EUR/RUB 77.9000 78.2000
USD/RUB 69.5500 69.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте