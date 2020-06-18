ЗАО «Альфа-Банк» с 19 июня 2020 года вводит в действие изменения в договоре комплексного банковского обслуживания (ДКБО).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты указание клиентом используемого им номера мобильного телефона является обязательным условием для заключения договора.

Кроме того, в Приложении 6а исключена возможность дистанционной смены номера телефона через КЦ "А-сервис".