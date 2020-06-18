|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ДКБО
16:43 18.06.2020
ЗАО «Альфа-Банк» с 19 июня 2020 года вводит в действие изменения в договоре комплексного банковского обслуживания (ДКБО).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты указание клиентом используемого им номера мобильного телефона является обязательным условием для заключения договора.
Кроме того, в Приложении 6а исключена возможность дистанционной смены номера телефона через КЦ "А-сервис".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2020
Курсы в банках
на 18.06.2020
Конвертация в банках
на 18.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте