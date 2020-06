БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НА ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ MADE IN BELARUS #AGROFOOD МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОДУКТАМИ, СЕРВИСАМИ И УСЛУГАМИ БЕЛАГРОПРОМБАНКА

16:18 18.06.2020 На виртуальной выставке белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood можно ознакомиться с продуктами, сервисами и услугами Белагропромбанка для корпоративных клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также в текстовом чате можно получить консультацию банковских специалистов по всем вопросам обслуживания. Первая виртуальная выставка белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood проходит с 16 июня по 19 июля 2020 года при поддержке Белагропромбанка и других партнеров. Организатором выставки выступает предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие представляет собой серию виртуальных специализированных выставок Made in Belarus Online, презентующих деловым кругам в различных регионах мира белорусскую продукцию и услуги. Выставка посвящена самым разным отраслям промышленности. Здесь принимают участие свыше 30-ти белорусских организаций и предприятий. Экспозиции участников располагаются в павильонах Agro и Food. На каждом стенде расположены виртуальные образцы продукции, деловые предложения, демонстрируются видеоролики. В павильоне Agro размещены сельскохозяйственная техника и оборудование, технологии в сфере сельского хозяйства и др. Павильон Food демонстрирует продукты питания и напитки. Белагропромбанк в качестве партнера выставки и постоянного участника мероприятий, направленных на популяризацию продукции отечественных производителей, представил на Made in Belarus #AgroFood свой рекламно-информационный стенд. В рамках выставки проходит Международный аграрный онлайн-форум, где прозвучат выступления экспертов и представителей бизнеса, отраслевых союзов и ассоциаций, государственных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Как сообщают организаторы, посещение выставки – бесплатное (с обязательной регистрацией). Интерактивная платформа доступна по ссылке. Возможность пообщаться с представителями предприятий – участников выставки посредством текстового чата будет у посетителей с 16 по 18 июня, а затем платформа будет открыта для посещения в режиме демонстрации до 19 июля.