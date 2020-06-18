ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НА ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ MADE IN BELARUS #AGROFOOD МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОДУКТАМИ, СЕРВИСАМИ И УСЛУГАМИ БЕЛАГРОПРОМБАНКА


16:18 18.06.2020

На виртуальной выставке белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood можно ознакомиться с продуктами, сервисами и услугами Белагропромбанка для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также в текстовом чате можно получить консультацию банковских специалистов по всем вопросам обслуживания.

Первая виртуальная выставка белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood проходит с 16 июня по 19 июля 2020 года при поддержке Белагропромбанка и других партнеров.

Организатором выставки выступает предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

Мероприятие представляет собой серию виртуальных специализированных выставок Made in Belarus Online, презентующих деловым кругам в различных регионах мира белорусскую продукцию и услуги. Выставка посвящена самым разным отраслям промышленности. Здесь принимают участие свыше 30-ти белорусских организаций и предприятий.

Экспозиции участников располагаются в павильонах Agro и Food. На каждом стенде расположены виртуальные образцы продукции, деловые предложения, демонстрируются видеоролики. В павильоне Agro размещены сельскохозяйственная техника и оборудование, технологии в сфере сельского хозяйства и др. Павильон Food демонстрирует продукты питания и напитки.

Белагропромбанк в качестве партнера выставки и постоянного участника мероприятий, направленных на популяризацию продукции отечественных производителей, представил на Made in Belarus #AgroFood свой рекламно-информационный стенд.

В рамках выставки проходит Международный аграрный онлайн-форум, где прозвучат выступления экспертов и представителей бизнеса, отраслевых союзов и ассоциаций, государственных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Как сообщают организаторы, посещение выставки – бесплатное (с обязательной регистрацией). Интерактивная платформа доступна по ссылке.

Возможность пообщаться с представителями предприятий – участников выставки посредством текстового чата будет у посетителей с 16 по 18 июня, а затем платформа будет открыта для посещения в режиме демонстрации до 19 июля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2020
валюта курс
EUR 2.6781
USD 2.3817
RUB 3.4281
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6781 -0.005
USD 2.3817 +0.0005
RUB 3.4281 +0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6750 2.6780
USD 2.3800 2.3830
RUB 3.4260 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 18.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1220 1.1250
EUR/RUB 77.9000 78.2000
USD/RUB 69.5500 69.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте