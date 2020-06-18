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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ЗАКРЫВАЕТ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ В МОГИЛЕВЕ
14:41 18.06.2020
ОАО «Белорусский народный банк» с 30 июня 2020 года прекращает работу пункта обмена валют в Могилеве (ул. Космонавтов, 2. ТЦ «Перекресток»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ближайший обменный пункт БНБ-Банка расположен в 2 км от ул. Космонавтов, 2 – в Центре банковских услуг № 14 (ул. Ленинская, 56/6).
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