БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК ЗАКРЫВАЕТ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ В МОГИЛЕВЕ

14:41 18.06.2020 ОАО «Белорусский народный банк» с 30 июня 2020 года прекращает работу пункта обмена валют в Могилеве (ул. Космонавтов, 2. ТЦ «Перекресток»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ближайший обменный пункт БНБ-Банка расположен в 2 км от ул. Космонавтов, 2 – в Центре банковских услуг № 14 (ул. Ленинская, 56/6).