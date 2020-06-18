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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАСПРЕДЕЛЕНЫ ОБЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГАЗПРОМБАНКА
13:44 18.06.2020
ОАО «Белгазпромбанк» сообщило о распределении обязанностей по кураторству направлений деятельности банка между руководителем и членами временной администрации.
Согласно опубликованной на сайте банка информации, на основании распоряжения №190 от 15 июня 2020 года временной администрацией по управлению ОАО «Белгазпромбанк» руководит Надежда Ермакова. В круг ее обязанностей входит система риск-менеджмента, внутренний аудит, информационная политика и персонал.
Галина Тарасова (член временной администрации) отвечает за юридические вопросы, секретариат, управление делами, корпоративное управление банком и документационные вопросы.
Дмитрий Дудик (член временной администрации) будет отвечать за казначейство, расчеты, в том числе финансовые институты РБ.
Анне Бабицкой (член временной администрации) поручены международные расчеты и корреспондентские отношения с международными финансовыми институтами
Юрий Деликатный (член временной администрации) ответственен за финансовый мониторинг и систему внутреннего контроля.
Валерию Симонову (член временной администрации) поручены розничные услуги (развитие и сопровождение), эквайринг, процессинг, платежные системы розничного бизнеса, налично-денежное обращение, кассовые операции, инкассация.
Александр Русакомский (член временной администрации) ответственный за корпоративный бизнес, кредитование корпоративных клиентов, проблемные активы.
Наталья Поясок (член временной администрации) - система риск-менеджмента.
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