ОАО «Белгазпромбанк» сообщило о распределении обязанностей по кураторству направлений деятельности банка между руководителем и членами временной администрации.

Согласно опубликованной на сайте банка информации, на основании распоряжения №190 от 15 июня 2020 года временной администрацией по управлению ОАО «Белгазпромбанк» руководит Надежда Ермакова. В круг ее обязанностей входит система риск-менеджмента, внутренний аудит, информационная политика и персонал.

Галина Тарасова (член временной администрации) отвечает за юридические вопросы, секретариат, управление делами, корпоративное управление банком и документационные вопросы.

Дмитрий Дудик (член временной администрации) будет отвечать за казначейство, расчеты, в том числе финансовые институты РБ.

Анне Бабицкой (член временной администрации) поручены международные расчеты и корреспондентские отношения с международными финансовыми институтами

Юрий Деликатный (член временной администрации) ответственен за финансовый мониторинг и систему внутреннего контроля.

Валерию Симонову (член временной администрации) поручены розничные услуги (развитие и сопровождение), эквайринг, процессинг, платежные системы розничного бизнеса, налично-денежное обращение, кассовые операции, инкассация.

Александр Русакомский (член временной администрации) ответственный за корпоративный бизнес, кредитование корпоративных клиентов, проблемные активы.

Наталья Поясок (член временной администрации) - система риск-менеджмента.