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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ЛИМИТ КРЕДИТОВ «МЕЧТАЙ» И «НАЦИОНАЛЬНЫЙ» ДЛЯ ФИЗЛИЦ
12:31 18.06.2020
ЗАО «Идея Банк» с 18 июня 2020 г. изменяет лимит (предельный размер единовременной задолженности) по вновь оформляемым кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер кредитов «Мечтай» и «Национальный» увеличивается до 100,00-10 00 00,00 BYN (ранее - 100,00-5 00 00,00).
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