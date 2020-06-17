БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ЛИМИТ КРЕДИТОВ «МЕЧТАЙ» И «НАЦИОНАЛЬНЫЙ» ДЛЯ ФИЗЛИЦ

12:31 18.06.2020 ЗАО «Идея Банк» с 18 июня 2020 г. изменяет лимит (предельный размер единовременной задолженности) по вновь оформляемым кредитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер кредитов «Мечтай» и «Национальный» увеличивается до 100,00-10 00 00,00 BYN (ранее - 100,00-5 00 00,00).