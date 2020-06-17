ОАО «Банк БелВЭБ» и мобильный оператор МТС реализовали проект по дистанционному открытию депозитов через сервис «МТС Деньги».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис позволяет через сайт или с помощью мобильного приложения «МТС Деньги» открывать депозиты и размещать на них денежные средства без посещения отделений банка. Для оформления депозита необходима лишь платежная карточка, эмитированная любым белорусским банком.

Для открытия депозита необходимо выбрать условия из доступных; пройти идентификацию в межбанковской системе идентификации (МСИ); ознакомиться с условиями договора и подтвердить их принятие. Затем ввести реквизиты платежной карточки для перевода денежных средств.

По завершении операции клиент получит уведомление от банка об успешном заключении договора с номером счета для его пополнения. Контроль и управление сбережениями доступно в мобильном приложении Банк БелВЭБ UP.

Открытие депозитов с помощью сервиса «МТС Деньги» стало вторым совместным проектом Банка БелВЭБ и мобильного оператора МТС. Напомним, уже более года у граждан Беларуси есть возможность оформлять online-кредит от Банка БелВЭБ через этот сервис.