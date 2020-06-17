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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ВОЗОБНОВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ РАССРОЧКИ FUN PLATINUM
10:01 18.06.2020
ОАО «БПС-Сбербанк» с 17 июня возобновило предоставление карты рассрочки FUN Platinum, в том числе без справки о доходах в сумме до 5000 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформление заявки на карту рассрочки FUN Platinum доступно в системе «Сбербанк Онлайн», а также по телефону 148.
Для клиентов, получающих заработную плату, пенсии на счета в ОАО «БПС-Сбербанк», с 17 июня также доступно увеличение лимита по карте рассрочки FUN Platinum.
Увеличение лимита по карте рассрочки КартаFUN производится в системе «Сбербанк Онлайн» с использованием сервиса «Хочу больше!».
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