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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ВОЗОБНОВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ РАССРОЧКИ FUN PLATINUM


10:01 18.06.2020

ОАО «БПС-Сбербанк» с 17 июня возобновило предоставление карты рассрочки FUN Platinum, в том числе без справки о доходах в сумме до 5000 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформление заявки на карту рассрочки FUN Platinum доступно в системе «Сбербанк Онлайн», а также по телефону 148.

Для клиентов, получающих заработную плату, пенсии на счета в ОАО «БПС-Сбербанк», с 17 июня также доступно увеличение лимита по карте рассрочки FUN Platinum.

Увеличение лимита по карте рассрочки КартаFUN производится в системе «Сбербанк Онлайн» с использованием сервиса «Хочу больше!».
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