Первый заместитель председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» Павел Василевский 24 июня проведет прямую телефонную линию

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, граждане и юридические лица могут обратиться по вопросам банковских рисков, залоговой экспертизы и мониторинга обеспечения, андеррайтинга.

Звонить можно будет с 13:30 до 14:30 по номеру телефона (+375-17) 290-83-95.