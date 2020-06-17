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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РУКОВОДСТВО БЕЛАГРОПРОМБАНКА 24 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
18:24 17.06.2020
Первый заместитель председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» Павел Василевский 24 июня проведет прямую телефонную линию
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, граждане и юридические лица могут обратиться по вопросам банковских рисков, залоговой экспертизы и мониторинга обеспечения, андеррайтинга.
Звонить можно будет с 13:30 до 14:30 по номеру телефона (+375-17) 290-83-95.
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