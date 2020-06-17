В марте-мае 2020 года банки Беларуси предоставили «кредитные каникулы» более чем 6 тыс. клиентов на сумму около 2 млрд. рублей. Об этом сообщает Ассоциация белорусских банков, которая проанализировала меры, предпринимаемые кредитно-финансовыми учреждениями страны по поддержке населения и реального сектора экономики в целях минимизации для них негативных последствий, возникших в результате сложной эпидемиологической ситуации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ассоциации, из них около 2,8 тыс. – это юридические лица, 3,3 тыс. – физические лица.

Так, только крупнейший банк страны – ОАО «АСБ Беларусбанк» - удовлетворил около 90% просьб клиентов из сферы малого и среднего бизнеса о реструктуризации и рассрочке кредитов.

Кроме уменьшения долговой нагрузки, комплекс мер, предпринимаемых банками с целью оказания помощи субъектам хозяйствования и гражданам, весьма обширен - от снижения тарифов и бесплатных пакетов услуг до льготных проектов со службами доставки, транспортными компаниями и другими сервисами. При этом особое внимание уделяется наиболее пострадавшим отраслям – туристической, пассажирским перевозкам, общепиту.

К примеру, БНБ-Банк бесплатно обслуживает предприятия из сфер туристических услуг и пассажирских перевозок, БСБ Банк разработал бесплатный пакет услуг «Мы вместе!» для предприятий общественного питания, МТБанк предлагает новым клиентам расчетно-кассовое обслуживание со скидкой 90%.