Беларусь стала одной из первых стран в СНГ, где можно принимать оплату через смартфон. Мобильный эквайринг PriorSoftPOS без платежного терминала запустили Приорбанк и Visa.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве PR Vision, рассчитаться можно как карточкой, так и смартфоном, умными часами, браслетом или кольцом.

За рубежом технология известна как Tap-to-Phone. Она превращает обычный смартфон в банковский терминал. Для расчетов не требуется дополнительное оборудование, в том числе и мобильный картридер. Все функции берет на себя приложение TapXphone, а данные о транзакции обрабатываются и сохраняются в облачных сервисах.

Технология позволяет принимать карты любого банка и всех трех платежных систем – Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ. Оплатить покупку также можно смартфоном, умными часами, платежным браслетом или кольцом. Необходимые условия — смартфон торговца должен иметь операционную систему Android и поддерживать функцию NFC.

Во время оплаты продавец вводит на устройстве сумму покупки, а покупатель подносит карту, смартфон или умные часы. При сумме свыше бесконтактного лимита система попросит ввести PIN-код. Оплата занимает доли секунды, после чего на экране появится чек, который можно отправить по SMS или электронной почте.

«В Беларуси, как и во многих других странах, эта технология не имеет аналогов. Если раньше для приема оплаты требовалось дополнительное устройство или модуль, то сейчас достаточно установить приложение на смартфон. Так выходит гораздо удобнее, практичнее и дешевле. Решение особенно актуально для расчетов в интернет-магазинах, службах доставки, такси, на фестивалях и т.д. У технологии большой потенциал и среди кафе, ресторанов и магазинов», - отметил заместитель председателя правления Приорбанка Андрей Иванкевич.

Приложение, превращающее телефон в терминал, можно скачать бесплатно. Prior SoftPOS доступен как компаниям, так и индивидуальным предпринимателям. Продавцам нужен смартфон на базе Android, а покупатели могут использовать для оплаты iPhone и любой другой телефон с поддержкой NFC.

Среди преимуществ – отсутствие потребности в покупке и обслуживании оборудования, высокая скорость и простота расчетов. Сервис полностью безопасен, как и оплата через терминал.

Техническую реализацию проекта обеспечила компания-резидент Парка высоких технологий IBA Group. Для нее это уже не первый проект по созданию и внедрению систем платежей как внутри страны, так и за рубежом.

Запуск Prior SoftPOS — еще одно решение по поддержке предпринимательства в Беларуси наряду с другими инициативами. Так, с начала года общая сумма кредитов, которые выдал Приорбанк на развитие бизнеса в рамках совместной программы с Банком Развития и Всемирным банком, составляет порядка 20 миллионов белорусских рублей. Средства направлены на развитие инвестиционных проектов в регионах Беларуси, а также на поддержку производителей медицинских средств защиты и медицинского оборудования в период распространения коронавирусной инфекции.

Для поддержки вновь созданных компаний Приорбанк проводит акции, среди которых –трехмесячное бесплатное обслуживание в рамках любого пакета услуг, бесплатный и круглосуточный внос выручки через терминалы самообслуживания, беспроцентное перечисление заработной платы, бесплатные сервисы для удаленной работы. И это только часть всех мер банка, направленных на поддержку белорусского бизнеса.