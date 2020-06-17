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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 30 ИЮНЯ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ В ПОЛЬЗУ ФИЗЛИЦ
12:36 17.06.2020
С 30 июня 2020 года вносятся изменения в Перечень вознаграждений за операции физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при оформлении в офисе Белгазпромбанка платежной карточки Mastercard World в белорусских рублях с одновременной подачей заявления на перечисление пенсии (пособия) на данный счет, плата за выпуск данной карточки браться не будет.
До 31 декабря 2020 года продлена возможность получения cash-back при безналичных расчетах с использованием платежных карточек UnionPay Classic и UnionPay Platinum. Расплачиваясь карточкой UnionPay в магазинах в Беларуси и за ее пределами, владелец карточки может получить cash-back в размере 2% от суммы.
Устанавливаются размеры вознаграждений при осуществлении переводов с карточки, эмитированной Белгазпромбанком, на карточки, эмитированные банками-нерезидентами Беларуси, совершаемых в иностранной валюте (при предоставлении банком технической возможности). При этом перевод в иностранной валюте можно будет совершить только в пользу физического лица – нерезидента Республики Беларусь.
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