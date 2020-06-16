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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК НАЧИНАЕТ ВЫПУСК КАРТОЧЕК MASTERCARD
11:46 17.06.2020
ОАО «Паритетбанк» начинает выпуск карточек Mastercard.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточки международной платежной системы на текущий момент представлены двумя основными видами - Mastercard Standard и Gold Mastercard.
Оформить карточки Mastercard можно для различных целей. В частности, как зарплатную, кредитную, пенсионную и платежную (дебетовуюя).
Пенсионеры могут бесплатно оформить в Паритетбанке пенсионную карту Mastercard Standard и получать дополнительный бонус на остаток по счету, а также подключить консьерж-сервис и оформить страховку со скидкой.
Бесплатно получить премиальную карту Gold Mastercard можно при оформлении кредитной карточки «Грейсфрукт» с грейс-периодом и до 60 дней совершать покупки без уплаты процентов!
В дополнение клиенты банка смогут воспользоваться специальными предложениями и акциями для держателей карт Mastercard.
В ближайшее время в Паритетбанке расширится линейка карточек Mastercard, появятся новые продукты и специальные предложения.
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