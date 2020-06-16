ОАО «Паритетбанк» начинает выпуск карточек Mastercard.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточки международной платежной системы на текущий момент представлены двумя основными видами - Mastercard Standard и Gold Mastercard.

Оформить карточки Mastercard можно для различных целей. В частности, как зарплатную, кредитную, пенсионную и платежную (дебетовуюя).

Пенсионеры могут бесплатно оформить в Паритетбанке пенсионную карту Mastercard Standard и получать дополнительный бонус на остаток по счету, а также подключить консьерж-сервис и оформить страховку со скидкой.

Бесплатно получить премиальную карту Gold Mastercard можно при оформлении кредитной карточки «Грейсфрукт» с грейс-периодом и до 60 дней совершать покупки без уплаты процентов!

В дополнение клиенты банка смогут воспользоваться специальными предложениями и акциями для держателей карт Mastercard.

В ближайшее время в Паритетбанке расширится линейка карточек Mastercard, появятся новые продукты и специальные предложения.