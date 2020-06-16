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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 17 ИЮНЯ БАНК ДАБРАБЫТ ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
11:00 17.06.2020
ОАО «Банк Дабрабыт» с 17 июня 2020 года увеличивает размер процентных ставок по вкладам в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка/, по вновь заключаемым в подразделении банка и в Дабрабыт-онлайн договорам срочного безотзывного вклада "Шчодры" в российских рублях сроком на 3 месяца ставка составляет 4,0%; сроком на 7 месяцев - 4,5%; сроком на 13 месяцев – 5,0%; сроком на 24 месяца - 5,5%.
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