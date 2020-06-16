Белгазпромбанк 16 июня с 23:00 часов без объяснения причин приостановил ряд валютных операций по счетам физических лиц с использованием банковской платежной карты, но утром 17 июня с 08:30 восстановил их в полном объеме.

Как сообщается на сайте банка, восстановлены следующие операции:

1. Снятие наличной иностранной валюты на территории Беларуси с использованием банковской платежной карточки ОАО "Белгазпромбанк", эмитированной к текущему счету с БПК в белорусских рублях;

2. Внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с БПК, открытый в иностранной валюте, осуществленное с использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету (пополнение карточки);

3. р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях;

4. р2р-переводы в белорусских рублях между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в иностранной валюте;

5. р2р-переводы в белорусских рублях на банковские платежные карточки, эмитированные ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в иностранной валюте;

6. Безналичные операции в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Республики Беларусь, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в белорусских рублях.

Таким образом, восстановлены операции в валюте, которые позволяют пользоваться дистанционным доступом к счету с использованием банковской карты.