ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК С УТРА ВОЗОБНОВИЛ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ФИЗЛИЦ


09:09 17.06.2020

Белгазпромбанк 16 июня с 23:00 часов без объяснения причин приостановил ряд валютных операций по счетам физических лиц с использованием банковской платежной карты, но утром 17 июня с 08:30 восстановил их в полном объеме.

Как сообщается на сайте банка, восстановлены следующие операции:

1. Снятие наличной иностранной валюты на территории Беларуси с использованием банковской платежной карточки ОАО "Белгазпромбанк", эмитированной к текущему счету с БПК в белорусских рублях;

2. Внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с БПК, открытый в иностранной валюте, осуществленное с использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету (пополнение карточки);

3. р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях;

4. р2р-переводы в белорусских рублях между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в иностранной валюте;

5. р2р-переводы в белорусских рублях на банковские платежные карточки, эмитированные ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в иностранной валюте;

6. Безналичные операции в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Республики Беларусь, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в белорусских рублях.

Таким образом, восстановлены операции в валюте, которые позволяют пользоваться дистанционным доступом к счету с использованием банковской карты.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2020
валюта курс
EUR 2.6920
USD 2.3763
RUB 3.4066
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6920 +0.0066
USD 2.3763 -0.0104
RUB 3.4066 +0.0129
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6890 2.6940
USD 2.3780 2.3810
RUB 3.4020 3.4090
подробнее

Конвертация в банках
на 16.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1330
EUR/RUB 78.8500 79.2000
USD/RUB 69.8000 70.0500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте