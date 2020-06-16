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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК С УТРА ВОЗОБНОВИЛ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ФИЗЛИЦ
09:09 17.06.2020
Белгазпромбанк 16 июня с 23:00 часов без объяснения причин приостановил ряд валютных операций по счетам физических лиц с использованием банковской платежной карты, но утром 17 июня с 08:30 восстановил их в полном объеме.
Как сообщается на сайте банка, восстановлены следующие операции:
1. Снятие наличной иностранной валюты на территории Беларуси с использованием банковской платежной карточки ОАО "Белгазпромбанк", эмитированной к текущему счету с БПК в белорусских рублях;
2. Внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с БПК, открытый в иностранной валюте, осуществленное с использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету (пополнение карточки);
3. р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях;
4. р2р-переводы в белорусских рублях между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в иностранной валюте;
5. р2р-переводы в белорусских рублях на банковские платежные карточки, эмитированные ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в иностранной валюте;
6. Безналичные операции в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Республики Беларусь, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в белорусских рублях.
Таким образом, восстановлены операции в валюте, которые позволяют пользоваться дистанционным доступом к счету с использованием банковской карты.
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